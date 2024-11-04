Великобритания отказалась выплачивать репарации за работорговлю

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что концепция репараций для бывших колониальных стран, пострадавших от рабства, не заключается в передаче денег. Во время своего первого визита в должности министра на Африканский континент Лэмми посчитал, что репарации не имеют отношения к деньгам, особенно во время кризиса стоимости жизни.