Великобритания отказалась выплачивать репарации за работорговлю

Глава британского МИДа посетил нигерийский Лагос, некогда бывший центром трансатлантической работорговли. Лэмми заявил, что те времена были ужасными. «Я потомок рабов, поэтому я это признаю», — сказал министр (цитата по BBC). Он также добавил, что британское правительство уже извинилось за роль страны в работорговле.
Однако, как уточняет BBC, официально правительство Великобритании извинений не приносило. Только в 2007 году премьер-министр Тони Блэр на встрече с тогдашним президентом Ганы Джоном Куфуором заявил: «Я уже говорил, что нам жаль, и я повторяю это снова».
В конце октября на Самоа завершился саммит Содружества наций, состоящего из 56 стран, исторически связанных с Великобританией. По итогам двухдневных заседаний главы правительств пришли к выводу, что настало время обсудить вопрос выплаты бывшим колониям компенсаций за ущерб, нанесенный работорговлей и эксплуатацией. Однако британский премьер Кир Стармер заявил, что страна выплачивать репарации не собирается.