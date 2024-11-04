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Великобритания отказалась выплачивать репарации за работорговлю

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что концепция репараций для бывших колониальных стран, пострадавших от рабства, не заключается в передаче денег. Во время своего первого визита в должности министра на Африканский континент Лэмми посчитал, что репарации не имеют отношения к деньгам, особенно во время кризиса стоимости жизни.

Источник: AP 2024

Глава британского МИДа посетил нигерийский Лагос, некогда бывший центром трансатлантической работорговли. Лэмми заявил, что те времена были ужасными. «Я потомок рабов, поэтому я это признаю», — сказал министр (цитата по BBC). Он также добавил, что британское правительство уже извинилось за роль страны в работорговле.

Однако, как уточняет BBC, официально правительство Великобритании извинений не приносило. Только в 2007 году премьер-министр Тони Блэр на встрече с тогдашним президентом Ганы Джоном Куфуором заявил: «Я уже говорил, что нам жаль, и я повторяю это снова».

В конце октября на Самоа завершился саммит Содружества наций, состоящего из 56 стран, исторически связанных с Великобританией. По итогам двухдневных заседаний главы правительств пришли к выводу, что настало время обсудить вопрос выплаты бывшим колониям компенсаций за ущерб, нанесенный работорговлей и эксплуатацией. Однако британский премьер Кир Стармер заявил, что страна выплачивать репарации не собирается.