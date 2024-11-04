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Россия призвала Южную Корею одуматься и не отправлять оружие Украине

ООН, 4 ноя — РИА Новости. Россия призывает Сеул «одуматься и не вставать на крайне опасный путь» по отправке вооружений Киеву, заявила зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.

Источник: © РИА Новости

«Судя по всему, они стали втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается…. Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведет. Тем более, что по данным южнокорейских исследований, уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину», — сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза.

ООН