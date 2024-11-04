Politico узнало об опасениях в ЕС, что Трамп остановит помощь Украине

В Евросоюзе опасаются возможной победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку он, по мнению западных дипломатов, может полностью остановить американскую помощь Украине, пишет Politico со ссылкой на источники.
«Помощь [Украине] может прекратиться в одночасье. [Президент России Владимир] Путин захочет воспользоваться этим», — заявил один из дипломатических источников Politico.
Европа же сегодня, как пишет Politco, особенно слаба, что связано как с ее «заикающейся экономикой», так и с борьбой за лидерство между Германией и Францией.
В ходе президентской гонки Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. «Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это (закончу конфликт. — РБК), я сделаю это за 24 часа», — говорил республиканец.
Трамп не детализировал публично подходы к урегулированию конфликта. Однако The Washington Post утверждает: в частных беседах экс-президент говорил, что планирует заставить Украину отказаться от части территорий. Кандидат Республиканской партии в вице-президенты Джей Ди Вэнс, в свою очередь, рассказывал, что мирный план республиканской администрации предусматривает внеблоковый статус Украины, сохранение за Россией контроля над новыми регионами и создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.
Москва неоднократно обвиняла Киев в срыве переговоров и отказе от дальнейшего диалога. Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября 2022 года подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока главой государства является Путин.
В июне российский президент озвучил свои условия для мирных переговоров с Украиной. В их числе согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, денацификация, фиксация статуса новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России. Киев назвал данные условия ультиматумом.