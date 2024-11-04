Politico узнало об опасениях в ЕС, что Трамп остановит помощь Украине

В ходе президентской гонки Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. «Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это (закончу конфликт. — РБК), я сделаю это за 24 часа», — говорил республиканец.