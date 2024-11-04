Грета Тунберг появилась на митинге в Тбилиси

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их фальсифицированными. Результаты выборов не признала и президент страны Саломе Зурабишвили. По ее утверждению, данные ЦИК были подтасованы, а оппозиция в действительности набрала суммарно больше голосов, чем «Грузинская мечта», и получила большинство в парламенте.