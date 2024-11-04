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Грета Тунберг появилась на митинге в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Шведская активистка в области охраны окружающей среды Грета Тунберг находится на митинге оппозиции в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения акции протеста.

Источник: AP 2024

Тунберг находится около здания парламента в окружении грузинских гражданских активистов. Планирует ли она выступить на митинге, неизвестно. Ранее в понедельник в соцсетях появились фотографии Тунберг в одном из тбилисских кафе. По предварительной информации, она приехала в грузинскую столицу по приглашению одной из неправительственных организаций.

В Тбилиси у здания парламента проходит митинг оппозиции против итогов выборов. Оппоненты власти утверждают, что выборы были сфальсифицированы и требуют повторного голосования.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые они проводились с использованием электронных урн. По данным Центризбиркома, у правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 53,93% голосов, она побеждает и получает право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у «Коалиции за перемены» 11% голосов, у партии «Единство — Национальное движение» — 10,16%, у «Сильной Грузии» — 8,8%, у партии «Гахария за Грузию» — 7,76%. Остальные голоса получили партии, не преодолевшие порог 5%.

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их фальсифицированными. Результаты выборов не признала и президент страны Саломе Зурабишвили. По ее утверждению, данные ЦИК были подтасованы, а оппозиция в действительности набрала суммарно больше голосов, чем «Грузинская мечта», и получила большинство в парламенте.