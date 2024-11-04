Путин предложил выпускнику «Времени героев» Первышову стать врио главы Тамбовской области

48-летний депутат Госдумы Первышов, возглавлявший Краснодар в 2016—2021 годах, с осени 2022 года ушел добровольцем на СВО. Впоследствии он прошел образовательную программу «Время героев». В июне этого года на встрече с участниками программы Путин, пообщавшись с Первышовым, пообещал сделать ему предложение по дальнейшей работе.