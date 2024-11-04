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Путин предложил выпускнику «Времени героев» Первышову стать врио главы Тамбовской области

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил экс-мэру Краснодара, ветерану СВО Евгению Первышову пост врио губернатора Тамбовской области.

Источник: РИА "Новости"

Первышов согласился с предложением президента РФ.

48-летний депутат Госдумы Первышов, возглавлявший Краснодар в 2016—2021 годах, с осени 2022 года ушел добровольцем на СВО. Впоследствии он прошел образовательную программу «Время героев». В июне этого года на встрече с участниками программы Путин, пообщавшись с Первышовым, пообещал сделать ему предложение по дальнейшей работе.

Ранее в пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили, что действующий губернатор Максим Егоров переходит на новую работу на федеральный уровень.

Путин Владимир