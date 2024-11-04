Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей

«Мы с вами планировали увидеться. Во всяком случае я, когда встречался с вами и вашими товарищами, сказал, что мы обязательно увидимся. Знаю, что с предложением вы знакомы. Как вы к нему относитесь?» — спросил Путин Первышова во время рабочей встречи.