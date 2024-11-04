Путин назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей

Тамбовскую область возглавит депутат Госдумы, экс-мэр Краснодара Евгений Первышов, который в 2022 году ушел добровольцем на спецоперацию. Он также участвует в кадровой программе «Время героев».
«Мы с вами планировали увидеться. Во всяком случае я, когда встречался с вами и вашими товарищами, сказал, что мы обязательно увидимся. Знаю, что с предложением вы знакомы. Как вы к нему относитесь?» — спросил Путин Первышова во время рабочей встречи.
Первышов ответил, что его действительно ознакомили с предложением возглавить Тамбовскую область и он согласился.
«Те навыки, которыми я обладаю и те знания, которые я сегодня получаю в рамках программы переподготовки по программе “Время героев”, которая вами утверждена, я думаю, что у меня получится найти возможности применить всё, о чём я говорю, на территории Тамбовской области», — сказал он.
Как подчеркнул глава государства, требуется сделать все, чтобы оправдать доверие жителей Тамбовской области, погрузиться в проблемы региона. Глава государства отметил, что в регионе существует много вопросов, требующих незамедлительного решения и постоянной работы для этого. Он добавил, что очень рассчитывает на Первышова в осуществлении этих задач.
Врио губернатора Ростовской области станет гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
«Юрий Борисович, мы давно с вами знакомы. С полной уверенностью могу сказать, что вы многое сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом. Есть предложение расширить вашу зону ответственности. С другого уровня поработать в Ростове, Ростовской области», — сказал Путин на встрече с главой ОАК.
Слюсарь поблагодарил президента за оказанное доверие возглавить регион.
Глава государства подчеркнул, что Ростовская область — очень важный для России регион, а сейчас его значимость возросла многократно. Поэтому он попросил Слюсаря незамедлительно погрузиться в вопросы жизнедеятельности области, определить самые главные направления работы.
«Но самое главное, чтобы люди увидели вашу энергию, желание работать на благо ростовчан, и поверили бы в это искреннее желание изменить ситуацию, менять всё к лучшему», — добавил Путин.
Слюсарь родился в Ростове-на-Дону, с 2009 года работал в Минпромторге, занимал должности директора департамента авиационной промышленности, заместителя министра, с 2015 года — президент Объединенной авиастроительной корпорации.
Главы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев сегодня подали в отставку.
На сайте Кремля опубликовали указы президента о назначении Первышова и Слюсаря врио губернаторов соответствующих регионов. Этими же документами принимаются отставки Егорова и Голубева.