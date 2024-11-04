Трамп на митинге «уволил» Харрис и сказал, что Байден проголосует за него

Трамп представил план, согласно которому он пригрозит новому президенту Мексики 25-процентной пошлиной, если власти этой страны не помогут обеспечить безопасность южной границы. «Один из первых звонков, который я собираюсь сделать, будет в Мексику. Прекратите пускать людей через нашу границу», — сказал Трамп под аплодисменты сторонников. «Я собираюсь сообщить ей (президенту Мексики Клаудии Шейнбаум) в первый же день или раньше, что, если они не остановят этот натиск преступников и наркотиков, въезжающих в нашу страну, я немедленно введу 25-процентный тариф на все, что они отправляют в Соединенные Штаты Америки». Трамп добавил: «Вы первые, кому я это сказал. Поздравляю, Северная Каролина. И … если это не сработает, я установлю тариф в 50 процентов. А если это не сработает, я установлю тариф в 75 процентов».