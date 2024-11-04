Трамп на митинге «уволил» Харрис и сказал, что Байден проголосует за него

Он проводит митинг в Роли в Северной Каролине, в то время как его кандидат на пост вице-президента, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс участвует в мероприятии в Ла-Кроссе в Висконсине. Оба они жестко напали на вице-президента Камалу Харрис. Трамп вызвал бурные аплодисменты, заявив: «Камала, ты уволена», а Вэнс заявил: «Какого черта ты делала, будучи вице-президентом у президента Байдена?».
Харрис, тем временем, проводит последний день предвыборной кампании в решающем колеблющемся штате Пенсильвания. После Северной Каролины Трамп также направляется в Кистоун перед другим мероприятием в Мичигане.
«Сонный Джо сказал: “Я не хочу уходить”», — размышлял Трамп о мятеже демократов против дальнейшего участия в гонке уходящего главы Белого дома, прежде чем раскритиковать свою непримиримую соперницу, бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси за ее роль в отказе Байдена от участия в выборах 2024 года. Трамп также назвал Пелоси «сумасшедшей, как клоп». 45-й президент позже пояснил: «Я просто шучу насчет Джо». «Разве не здорово иметь президента, которому не нужно пользоваться телесуфлером?» — съязвил Трамп, имея ввиду Байдена.
Трамп представил план, согласно которому он пригрозит новому президенту Мексики 25-процентной пошлиной, если власти этой страны не помогут обеспечить безопасность южной границы. «Один из первых звонков, который я собираюсь сделать, будет в Мексику. Прекратите пускать людей через нашу границу», — сказал Трамп под аплодисменты сторонников. «Я собираюсь сообщить ей (президенту Мексики Клаудии Шейнбаум) в первый же день или раньше, что, если они не остановят этот натиск преступников и наркотиков, въезжающих в нашу страну, я немедленно введу 25-процентный тариф на все, что они отправляют в Соединенные Штаты Америки». Трамп добавил: «Вы первые, кому я это сказал. Поздравляю, Северная Каролина. И … если это не сработает, я установлю тариф в 50 процентов. А если это не сработает, я установлю тариф в 75 процентов».
Со своей стороны кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнс призвал иммигрантов, нелегально находящихся в США, готовиться к депортации. «Дональд Трамп, когда он вернется в Белый дом, его послание нелегальным иммигрантам будет очень простым: пакуйте чемоданы, потому что через три месяца вы вернетесь домой», — сказал Вэнс на предвыборном митинге в Ла-Кроссе. Вэнс также призвал «верующих людей» «помолиться» за кандидата в вице-президенты США от демократов Уолца, которому приходится «идти и убеждать американский народ в том, что Камала Харрис может стать президентом Соединенных Штатов».
Тем временем бывший независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший заявил, что бывшему президенту Дональду Трампу «нужно одержать убедительную победу» в день выборов, чтобы «положить конец цензуре и слежке» со стороны «укоренившихся элит» Демократической партии. «Президенту Трампу необходимо одержать убедительную победу как по версии коллегии выборщиков, так и по результатам всенародного голосования», — заявил Кеннеди-младший своим сторонникам в видеообращении. Политик, поддержавший Трампа в августе, но оставшийся в избирательном бюллетене 2024 года в спорных штатах Висконсин и Мичиган, призвал своих сторонников во всех 50 штатах «объединиться» со сторонниками Трампа, чтобы «свергнуть укоренившиеся элиты, которые сейчас разрушают нашу страну». 78-летний Трамп пообещал Роберту Кеннеди-младшему место в своей администрации, если тот победит на выборах, хотя пока неясно, в каком качестве.
Дословно
Кеннеди-младший заявил в понедельник, что вторая администрация Трампа «восстановит нашу Конституцию», «возродит средний класс», «спасет нашу демократию, положит конец цензуре и слежке, разрушит военную машину, защитит здоровье детей и сделает Америку снова здоровой». Он отметил, что кандидат от Демократической партии вице-президент Камала Харрис недавно дала понять, что генеральный директор Tesla Илон Маск может «потерять свои привилегии» свободно высказываться на своей платформе X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), если она победит. «Если Камала Харрис будет избрана, силы, стоящие за ней, отменят это право. Они уже на полпути к этому. К 2028 году будет слишком поздно. Когда мы окажемся в тисках тоталитаризма, мы не сможем проголосовать за выход из него. Это наш последний шанс остановить их», — добавил Кеннеди.
Комментарий
Бывший кандидат в президенты Никки Хейли поддержала своего бывшего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа, утверждая, что он — «явно лучший выбор» по сравнению с вице-президентом Камалой Харрис. В статье в Wall Street Journal, опубликованной за два дня до голосования, Хейли призвала неопределившихся избирателей ознакомиться с политическими предложениями обоих кандидатов, которые, по ее словам, ясно показывают, что Трамп является лучшим вариантом. Бывший губернатор Южной Каролины написала, что она соглашается с Трампом большую часть времени, хотя он не идеален, и не соглашается с Харрис «почти всегда».
Прогноз
Известный эксперт по выборам в США Нейт Сильвер назвал гонку за Белый дом «чистой лотереей», отдав экс-президенту Дональду Трампу небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Харрис в своем последнем прогнозе. Модель Сильвера показывает, что у Трампа шансы на победу в коллегии выборщиков составляют 51,5 процента, а у Харрис — 48,1 процента, сообщает портал Mediaite.
Тем временем
Столица США Вашингтон, округ Колумбия, готовится к потенциальному хаосу после дня выборов: власти установили заграждения вокруг правительственных зданий, включая резиденцию вице-президента, а владельцы бизнеса на выходных заколотили витрины магазинов. Мер безопасности были принята накануне решающей президентской гонки между бывшим президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, которая выявила глубокие разногласия и усилила напряженность в США. Секретная служба установила металлические заборы высотой около 2,5 метра вокруг Белого дома и дома Харрис в Военно-морской обсерватории, хотя официальные лица предупредили, что на данный момент нет никаких конкретных угроз, сообщает Washington Post.