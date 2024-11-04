«Чтобы не было этих негодяев». Лукашенко высказался о кадрах в МИД Беларуси

Отдельно Лукашенко отметил, что глава МИД Рыженков является хорошим и опытным специалистом, однако сохраняет в характере черту, что «буду работать, потому что мне с ним удобно». На это белорусский лидер заметил, что удобный — это не всегда удобно и хорошо, и что человек, прежде всего, должен быть профессионалом. Иначе бывает так что кто-то «свой, удобный, а потом не знаешь, что с ним делать».