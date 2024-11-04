«Чтобы не было этих негодяев». Лукашенко высказался о кадрах в МИД Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о кадрах в Министерстве иностранных дел, сказал, чтобы в дипведомстве не было негодяев, предававших страну, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Так, на совещании о вопросах кадрового обеспечения системы Министерства иностранных дел Александр Лукашенко обратил внимание на то, что за премьер-министром Романом Головченко, который и сам не понаслышке знаком с работой в системе МИД, остается контроль в вопросах продвижения торгово-экономических отношений и кадрового обеспечения.
— Это задача, Роман Александрович, за вами остается как важнейшая. В кадровом отношении, — указал он.
Еще Лукашенко сказал, что и экс-посол Беларуси в России, а ныне глава Администрации президента Дмитрий Крутой хорошо знает, как экономист, производство и знает, чем должны заниматься во внешнеполитическом ведомстве. Но и заметил, что как никогда министру иностранных дел сложнее в этом плане работать, потому что кругом специалисты.
— Кругом люди, которые работали в системе МИД. Это хорошо, — отметил президент.
Еще Лукашенко обратил внимание на предлагаемый ряд назначенцев и в СНГ, и на дальнюю дугу. И предложил переориентировать туда кадры.
— Мы договорились, если европейцы и американцы не хотят с нами сотрудничать, ну чего мы рвемся, направляя туда людей, чтобы они охраняли здание посольства? Давайте переориентируемся, — заметил он.
Белорусский лидер отметил, что кадры следует переориентировать на главные торговые рынки, с которыми работает Беларусь — в страны СНГ и дальней дуги. А говоря о подборе кадров в страны Содружества, Лукашенко напомнил, что сейчас, в том числе в преддверии выборов, происходят различные кадровые ротации. Президент заметил, что 4 ноября был назначен новый руководитель «Беларуськалия», а уже экс-руководитель предприятия Иван Головатый — опытный и толковый руководитель освободился.
— Это к примеру. Их надо использовать на внешнем треке в рамках СНГ, — уверен глава Беларуси.
Лукашенко сказал, что экс-руководители знают русский язык, также как и в местах пребывания в СНГ тоже знают русский язык. А вот, где дальняя дуга — «люди должны быть языковитые», знать, по меньшей мере, английский язык должны знать.
— Но это не значит, что «знаю английский язык — это ровная дорога». Нет, он должен быть профессионалом, должен быть преданный своему народу и государству человек, — прокомментировал президент.
Отдельно Лукашенко отметил, что глава МИД Рыженков является хорошим и опытным специалистом, однако сохраняет в характере черту, что «буду работать, потому что мне с ним удобно». На это белорусский лидер заметил, что удобный — это не всегда удобно и хорошо, и что человек, прежде всего, должен быть профессионалом. Иначе бывает так что кто-то «свой, удобный, а потом не знаешь, что с ним делать».
— Поэтому советую и вам исходить из профессионализма и надежности. Конечно, мы рассчитываем, что в МИД не будет этих негодяев, которые предавали нас, — резюмировал президент.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о кадровых перестановках в МИД Беларуси.
А глава МИД Рыженков проанонсировал большую ротацию белорусских дипломатов.
Тем временем посол Беларуси Рогожник встретится с Путиным для вручения верительных грамот.