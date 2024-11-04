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Захарова: в Молдавии прошли самые недемократические выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала прошедшие в Молдавии президентские выборы. По ее словам, это были самые недемократические выборы за всю независимую историю республики. По итогам обработки 100% голосов, победу одержала действующий президент Майя Санду. Однако одержать верх ей помогли голоса с участков за рубежом, голосование внутри страны она проиграла.

Источник: AP 2024

«Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Ее отличительными чертами стали беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных, неприкрытое вмешательство стран Запада в электоральный процесс и масштабное применение властями административного ресурса», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа.

Дипломат также указала на то, что победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры. Жители самой республики, считает Мария Захарова, своими голосами вынесли президенту вотум недоверия. Майя Санду внутри страны получила лишь 48,81% голосов, а ее оппонент, бывший генпрокурор Александр Стояногло, внутри страны набрал 51,19% голосов. Однако голоса представителей молдавской диаспоры за рубежом обеспечили госпоже Санду 55,33%.

Произошедшее Захарова назвала расколом в молдавском обществе. Она выразила надежду, что новое правительство республики не будет усугублять эту ситуацию и не будет «идти на поводу западных кредиторов».

Захарова Мария