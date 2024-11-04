Захарова: в Молдавии прошли самые недемократические выборы

«Не будет преувеличением сказать, что это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Ее отличительными чертами стали беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных, неприкрытое вмешательство стран Запада в электоральный процесс и масштабное применение властями административного ресурса», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа.