Исполняющим обязанности губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь

Юрию Слюсарю 50 лет. Он сын бывшего гендиректора ОАО «Роствертол» Бориса Слюсаря (руководил предприятием с 2000 по 2014 год, умер 13 августа 2015 года). Был коммерческим директором ОАО «Роствертол», руководил комитетом вертолетных программ «Объединенной промышленной корпорации “Оборонпром”». В 2019-м занял пост гендиректора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».