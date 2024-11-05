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Исполняющим обязанности губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь

Юрий Слюсарь назначен исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на официальном сайте Кремля.

Источник: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел встречу с господином Слюсарем. Согласно Указу, Юрий Слюсарь будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области.

Юрию Слюсарю 50 лет. Он сын бывшего гендиректора ОАО «Роствертол» Бориса Слюсаря (руководил предприятием с 2000 по 2014 год, умер 13 августа 2015 года). Был коммерческим директором ОАО «Роствертол», руководил комитетом вертолетных программ «Объединенной промышленной корпорации “Оборонпром”». В 2019-м занял пост гендиректора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Ранее действующий глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале объявил о своем решении досрочно уйти в отставку. По словам господина Голубева, он перейдет на другую должность.