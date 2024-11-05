В Ростовской области опровергли сообщения об обысках у Голубева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя — РИА Новости. Информация о якобы обысках у подавшего в отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.
Ранее в ряде соцсетей появилось сообщение, что к Голубеву пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, и, возможно, изъяли документы.
Четвертака опровергла данную информацию, сообщив, что Голубев в понедельник участвовал в торжествах по случаю Дня народного единства, а потом проводил совещания. На вторник, по ее словам, у Голубева также запланированы совещания и встречи.
В понедельник Голубев объявил о решении уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова сообщила РИА Новости, что глава региона останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.