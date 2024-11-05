Десятки военных консультантов из Германии, возможно, находятся на территории Украины неофициально. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Политический деятель подчеркнул, что власти ФРГ не делают официальных заявлений о присутствии своих военных на территории Украины. Однако, согласно информации, полученной от бывших офицеров бундесвера, Нимайеру стало известно, что немецкие военные находятся там в качестве советников, избегая прямого участия в боевых операциях.
Он уточнил, что военнослужащие из Германии предоставляют консультации по работе с технически сложными системами вооружения НАТО на Украине.
По мнению Нимайера, количество немецких консультантов, предлагающих помощь Киеву, может достигать нескольких десятков человек.
Ранее депутаты немецкого парламента потребовали от федерального правительства разъяснить сообщения ряда СМИ о пребывании военных Германии на Украине. Военные ФРГ могли находиться в Киеве в течение нескольких месяцев в 2024 году в рамках миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке солдат ВСУ.