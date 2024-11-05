Политический деятель подчеркнул, что власти ФРГ не делают официальных заявлений о присутствии своих военных на территории Украины. Однако, согласно информации, полученной от бывших офицеров бундесвера, Нимайеру стало известно, что немецкие военные находятся там в качестве советников, избегая прямого участия в боевых операциях.