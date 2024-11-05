В Пентагоне не смогли подтвердить сообщения о военных из КНДР на Украине

Пентагон в настоящее время не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ касательно участия северокорейских военных в конфликтах на украинской территории, сообщил официальный представитель ведомства, генерал-майор Патрик Райдер.
«Мы ознакомились с сообщениями в прессе о предполагаемых боевых операциях, мы изучаем их, но на данный момент не можем подтвердить эти сообщения», — заявил Райдер в беседе с журналистами.
Соединенные Штаты считают, что в ближайшем будущем Россия может привлечь военнослужащих из Северной Кореи для участия в украинском конфликте. Как сообщает государственный секретарь США Энтони Блинкен, северокорейские войска уже могут находиться на российской территории.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации со стороны западных стран, которые распространяют слухи о возможном переброске войск КНДР на российскую территорию.