Госдеп заявил о переброске 10 тыс. военных из КНДР в Курскую область

В октябре разведка Южной Кореи сообщила, что 1,5 тыс. солдат из Северной Кореи находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке. Тогда Пентагон утверждал, что Пхеньян мог направить около 10 тыс. военнослужащих в Россию, в том числе в Курскую область, где с 6 августа идут бои с ВСУ. Энтони Блинкен 1 ноября также заявлял, что в России находятся 10 тыс. северокорейских солдат, из которых 8 тыс. уже в Курской области. По его словам, их обучают работе с артиллерией и беспилотниками, после чего они вступят в бои. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления о северокорейских военных в Курской области.