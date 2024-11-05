Лукашенко выразил свои опасения из-за большой кадровой ротации за рубежом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает в системе Министерства иностранных дел исключительно преданных и профессиональных сотрудников.
Лукашенко отметил, что ключевые качества дипломатов — это надежность и верность государственным интересам. Также он выразил уверенность в том, что глава МИД Максим Рыженков сможет обеспечить подбор надежных кадров, отметив недопустимость присутствия в министерстве людей, которые способны на измену.
Видеозапись встречи опубликована Telegram-каналом «Пул Первого». Лукашенко также анонсировал предстоящую кадровую ротацию, которая объединит представителей МИД Белоруссии, работающих как в странах СНГ, так и за пределами постсоветского пространства. Он отметил, что в условиях ограниченных контактов с Евросоюзом и США нет смысла руководить этими регионами, многие сотрудники концентрируют внимание на приоритетных для Белоруссии рынках.
Напомним, в понедельник глава МИД Максим Рыженков после доклада президенту обнародовал планы по масштабной ротации среди белорусских дипломатов, работающих за рубежом.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что западные союзники Украины осознают, что у Киева нет шансов победить Россию на поле боя.