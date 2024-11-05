Лукашенко выразил свои опасения из-за большой кадровой ротации за рубежом

Видеозапись встречи опубликована Telegram-каналом «Пул Первого». Лукашенко также анонсировал предстоящую кадровую ротацию, которая объединит представителей МИД Белоруссии, работающих как в странах СНГ, так и за пределами постсоветского пространства. Он отметил, что в условиях ограниченных контактов с Евросоюзом и США нет смысла руководить этими регионами, многие сотрудники концентрируют внимание на приоритетных для Белоруссии рынках.