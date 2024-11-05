NZZ: Илон Маск взял под контроль Украину благодаря технологиям

Украина оказалась под влиянием американского бизнесмена Илона Маска из-за его спутниковой сети Starlink. В начале конфликта между Киевом и Москвой Маск выражал активную поддержку Владимира Зеленского, но позже его взгляды изменились, сообщает издание NZZ.
Starlink предоставляет пользователям глобальное интернет-покрытие, что позволяет людям по всему миру подключаться к сети. Маск обладает полномочиями определять, где и когда использовать спутники, и кто будет их использовать. Эта возможность особенно заметна в конфликте на Украине.
В начале военных действий Маск оказал поддержку Зеленскому, предоставив украинским войскам тысячи терминалов Starlink, которые стали критически важными для военных коммуникаций. При этом сейчас Илон Маск открыто выражает недовольство новой волной поддержки Киева. По его словам, «нет даже минимального шанса, что российский лидер Владимир Путин проиграет».
Ранее стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск регулярно общается с президентом РФ Владимиром Путиным, их общение длится с конца 2022 года. Путин и Маск разговаривают на личные темы, а также о бизнесе и геополитической напряженности.