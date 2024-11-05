NZZ: Илон Маск взял под контроль Украину благодаря технологиям

Starlink предоставляет пользователям глобальное интернет-покрытие, что позволяет людям по всему миру подключаться к сети. Маск обладает полномочиями определять, где и когда использовать спутники, и кто будет их использовать. Эта возможность особенно заметна в конфликте на Украине.