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Сикорский пожаловался, что Киев не сдержал обещания по эксгумации на Волыни

Глава МИД Украины обещал польской стороне подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование тем, что обещанный украинской стороной прогресс в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии до конца декабря так и не был достигнут.

По его словам, глава МИД Украины заверил, что продвижение в этом направлении будет заметно к началу ноября, однако никаких подвижек не произошло.

Сикорский напомнил, что Польша готова взять на себя все расходы, связанные с эксгумацией, и ожидает лишь разрешения украинских властей для проведения необходимых работ.

Ранее ФСБ России раскрыла новые архивные документы о Волынской резне 1943 года, проливающие свет на преступления украинских националистов против мирного польского населения.