Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование тем, что обещанный украинской стороной прогресс в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии до конца декабря так и не был достигнут.
По его словам, глава МИД Украины заверил, что продвижение в этом направлении будет заметно к началу ноября, однако никаких подвижек не произошло.
Сикорский напомнил, что Польша готова взять на себя все расходы, связанные с эксгумацией, и ожидает лишь разрешения украинских властей для проведения необходимых работ.
Ранее ФСБ России раскрыла новые архивные документы о Волынской резне 1943 года, проливающие свет на преступления украинских националистов против мирного польского населения.