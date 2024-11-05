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Вокруг резиденции Харрис усилили меры безопасности

Вокруг дома вице-президента США были установлены ограждения высотой более двух метров.

Источник: Аргументы и факты

Вокруг официальной резиденции вице-президента США Камалы Харрис, являющейся кандидатом на пост американского лидера от Демократической партии, возведены дополнительные ограждения. Об этом сообщает РИА Новости.

Вокруг резиденции вице-президентов США, где проживает Харрис, установлены более чем двухметровые металлические заграждения. На них прикреплены небольшие таблички красно-белого цвета с предупреждением «запретная зона».

При этом не заметно никаких иных мер безопасности, направленных на охрану резиденций экс-президента США Барака Обамы и дочери кандидата от Республиканцев Дональда Трампа Иванки, которые находятся на удалении нескольких километров от дома Харрис.

Ранее сообщалось, что национальная гвардия в ряде штатов США была приведена в состояние повышенной готовности из-за потенциальной угрозы беспорядков, связанных с президентскими выборами.