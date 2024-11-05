Госдеп США сообщил о переброске 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область

Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский говорил о 12 тыс. северокорейских военных — двух бригадах по шесть тысяч человек, которые прибыли в Курскую область. Тогда же украинская разведка заявляла, что первые подразделения Северной Кореи были зафиксированы в Курской области, где ВСУ действуют с момента вторжения на территорию РФ в августе. Однако тогда Пентагон не подтверждал, что северокорейские войска уже в Курске, но допускал, что, «вероятно, они движутся в этом направлении».