Вучич: Трамп в случае своего избрания предложит РФ и Украине перемирие

По его словам, период отказа от боевых действий может продлиться с католического до православного Рождества. То есть с 23 декабря по 8 января — около 15 дней. При этом Вучич обратил внимание, что российская сторона может не согласиться на этот вариант, потому что держит инициативу на всех направлениях.