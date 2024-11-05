Вучич: Трамп в случае своего избрания предложит РФ и Украине перемирие

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своего избрания на пост американского лидера предложит Украине и России вариант «рождественского перемирия». Такое мнение выдвинул в эфире Happy TV президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, период отказа от боевых действий может продлиться с католического до православного Рождества. То есть с 23 декабря по 8 января — около 15 дней. При этом Вучич обратил внимание, что российская сторона может не согласиться на этот вариант, потому что держит инициативу на всех направлениях.
«Трамп попытается постепенно привлекать россиян через перемирие и другие отношения, чтобы они не оставались в полном одиночестве с КНР, это стратегически», — отметил политик.
Он добавил, что действия Трампа и его конкурентки-демократки Камалы Харрис будут сильно отличаться. Последняя, скорее всего, снизит поддержку Украине в попытке заигрывания с американской общественностью, которая устала от вливания средств в Киев.
Ранее американский миллиардер Илон Маск выступил с заявлением, что Демократическая партия США готова пойти на любую ложь, чтобы одержать победу на предстоящих президентских выборах.