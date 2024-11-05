Береговая охрана Японии: КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты, информирует японская береговая охрана.
В связи с этим власти Японии обязали суд внимательно следить за дальнейшими сообщениями и воздерживаться от приближения к возможным обломкам, если они будут обнаружены, уведомляя об этом соответствующие службы.
По данным южнокорейского агентства «Ренхап», ссылающегося на командующих штабов Объединенного комитета Южной Кореи, запуск был произведен со стороны Японского моря.
На прошлой неделе Пхеньян осуществил пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Дальность полета составила 1000 километров, а высота — семь тысяч километров.