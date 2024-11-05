Ермак: Киев хочет договориться с Москвой о прекращении ударов по энергетике

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы достичь взаимопонимания с Москвой по вопросу прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры. Однако важно, чтобы в этих переговорах приняли участие посреднические страны, такие как Катар.
В рамках работы над украинской «формулой мира» были проведены специализированные конференции, посвященные различным сферам, включая энергетическую. По словам Ермака, результатом этих встреч стало формулирование принципов, которые можно воплотить при содействии других стран.
Ермак подчеркнул, что если Катар или иное государство сейчас готовы содействовать реализации соглашений о прекращении обоюдных атак на энергетические объекты путем заключения отдельных договоров с Украиной и Россией, то Киев приветствовал бы такую возможность.
Он также добавил, что возможные договоренности могут быть разработаны по аналогии с «зерновой сделкой». Тем не менее, Ермак указал, что в текущий момент подобные переговоры не ведутся.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также энергетические объекты и нефтеперерабатывающий завод, использовавшиеся для их нужд.