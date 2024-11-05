Госдеп заявил, что под Курск якобы переброшены 10 тыс. военных КНДР

Администрация Соединенных Штатов заявила о «размещении» в Курской области до 10 тысяч военных КНДР. Такие данные озвучил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он прокомментировал некоторые предположения, которые выдвинули страны Запада. Они, без должных доказательств и подтверждений достоверности своих слов, заявляют, что войска КНДР присутствуют в РФ.
«Как мы говорили, они, вероятно, вступят в боевые действия против украинских сил», — указал Миллер.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации со стороны западных стран. По ее словам, государства распространяют слухи о возможной переброске войск КНДР на российскую территорию.
При этом президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что Москва и Пхеньян продолжают взаимодействовать по вопросам реализации статьи 4 договора о стратегическом партнерстве. Она включает в себя военную помощь.