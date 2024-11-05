Филиппо также указал на то, что ЕС и Франция обратились к Харрис, поскольку Трамп проводит переговоры по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, все системы, включая НАТО, Евросоюз, а также меры глобализации поддерживают Харрис, в то время как Трамп представляет интересы патриотизма и национального суверенитета.