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Филиппо заявил, что в США постараются не допустить победы Трампа

Ситуация складывается в пользу Трампа, о чем говорят соответствующие опросы.

Источник: Аргументы и факты

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил опасения из-за возможных манипуляций на предстоящих президентских выборах в США, чтобы не допустить победы Дональда Трампа, передает РИА Новости.

По словам Филиппо, хотя в США и прослеживается явная тенденция поддержки Трампа, подтверждаемая опросами избирателей, существует риск со стороны партии «глубинного государства» и лагеря Камалы Харрис. Подобные махинации уже были на выборах 2020 года.

Филиппо также указал на то, что ЕС и Франция обратились к Харрис, поскольку Трамп проводит переговоры по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, все системы, включая НАТО, Евросоюз, а также меры глобализации поддерживают Харрис, в то время как Трамп представляет интересы патриотизма и национального суверенитета.

Ранее американский миллиардер Илон Маск выступил с заявлением, что Демократическая партия США готова пойти на любую ложь, чтобы одержать победу на предстоящих президентских выборах.