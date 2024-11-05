Таллахасси
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии согласились со словами Лаврова об атаке на «Севпотоки»

Немецкие власти вполне осведомлены о том, что на самом деле произошло.

Источник: Аргументы и факты

Ральф Нимайер, глава Немецкого совета по Конституции и суверенитету, высказал мнение, что заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что власти Германии смирились с атакой на «Северные потоки», является обоснованным.

Нимайер также напомнил, что депутат бундестага Сара Вагенкнех ранее запрашивала у правительства Германии данные об атаке на газопроводы, однако официальный Берлин отказался раскрыть эту информацию.

Нимайер отметил, что правительство, вероятно, опасается, что обнародование данных может повлиять на отношения с этим неким союзником, имея в виду при этом США. По его мнению, этот отказ говорит сам за себя, и он считает, что немецкие власти вполне осведомлены о том, что на самом деле произошло.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Германия «стыдливо смирилась с унизительным» разрушением «Северных потоков».