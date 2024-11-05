В Германии согласились со словами Лаврова об атаке на «Севпотоки»

Нимайер отметил, что правительство, вероятно, опасается, что обнародование данных может повлиять на отношения с этим неким союзником, имея в виду при этом США. По его мнению, этот отказ говорит сам за себя, и он считает, что немецкие власти вполне осведомлены о том, что на самом деле произошло.