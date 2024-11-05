Ральф Нимайер, глава Немецкого совета по Конституции и суверенитету, высказал мнение, что заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что власти Германии смирились с атакой на «Северные потоки», является обоснованным.
Нимайер также напомнил, что депутат бундестага Сара Вагенкнех ранее запрашивала у правительства Германии данные об атаке на газопроводы, однако официальный Берлин отказался раскрыть эту информацию.
Нимайер отметил, что правительство, вероятно, опасается, что обнародование данных может повлиять на отношения с этим неким союзником, имея в виду при этом США. По его мнению, этот отказ говорит сам за себя, и он считает, что немецкие власти вполне осведомлены о том, что на самом деле произошло.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Германия «стыдливо смирилась с унизительным» разрушением «Северных потоков».