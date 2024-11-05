Минобороны Японии: КНДР пустила не менее семи баллистических ракет

Северная Корея осуществила запуск не менее семи баллистических ракет, высота которых составила около 100 километров, они пролетели на расстояние до 400 километров.
Все ракеты упали за пределы исключительной экономической зоны Японии, сообщил министр обороны страны Гэн Накатани.
По информации министра, ракеты были запущены в северо-восточном направлении, и правительство Японии в связи с этим направило КНДР официальный протест.
Накатани заявил, что эти запуски представляют собой всемирную опасность не только для Японии. Он также отметил, что такие действия совершенно недопустимы, ведь разрушают идеи Совета безопасности ООН.
Утром по японскому времени береговая охрана страны направила предупреждение о возможных ракетных запусках со стороны КНДР. В связи с этим власти Японии обязали суд внимательно следить за дальнейшими сообщениями и воздерживаться от приближения к возможным обломкам, если они будут обнаружены, уведомляя об этом соответствующие службы.