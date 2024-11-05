Минобороны Японии: КНДР пустила не менее семи баллистических ракет

Утром по японскому времени береговая охрана страны направила предупреждение о возможных ракетных запусках со стороны КНДР. В связи с этим власти Японии обязали суд внимательно следить за дальнейшими сообщениями и воздерживаться от приближения к возможным обломкам, если они будут обнаружены, уведомляя об этом соответствующие службы.