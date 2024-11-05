Кто победит на выборах в США: опросы, рейтинги, статистика

5 ноября — выборы в США: кто победит
Накануне выборов президента политическая ситуация в США остается неопределенной. Ни демократ Камала Харрис, ни представитель Республиканской партии Дональд Трамп не обладают явным преимуществом над оппонентом. Что, впрочем, не мешает экспертам делать прогнозы в пользу того или иного кандидата.
Так, в разговоре с «Известиями» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк высказал мнение, что с наибольшей вероятностью победу на выборах одержит Трамп, так как он более популярен в колеблющихся штатах. Эксперт также отметил, что в предвыборной кампании бывшего главы Белого дома наблюдается «восходящая тенденция», тогда как у его соперницы она нисходящая.
Похожей позиции придерживается и «самый точный экономист в мире» и лучший прогнозист США по версии Bloomberg Кристофф Барро. В интервью изданию Business Insider он оценил все возможные исходы президентской гонки, назвав наиболее вероятным сценарий победы Трампа при полном контроле республиканцев над конгрессом. При этом, указал экономист, независимо от результатов выборов Соединенные Штаты ожидает рост ВВП выше консенсусных прогнозов.
К победе Трампа склоняются и политические эксперты, опрошенные изданием The Telegraph. При этом многие из них отмечают, что реальный исход выборов неясен, и даже лучшие социологи «заявляют, что боятся делать прогнозы».
Социолог Аллан Лихтман, которого СМИ называют Нострадамусом опросов общественного мнения, считает, что победителем на выборах 2024 года станет Харрис. По словам эксперта, его прогноз основан на авторском методе анализа, который подразумевает оценку кандидата по 13 ключевым факторам: положению партии в конгрессе, экономическим условиям в стране, личной харизме
Опросы, рейтинги, статистика: как распределяют голоса и проценты Харрис и Трамп
Согласно данным опросов, борьба между Харрис и Трампом остается равной. По данным платформы FiveThirtyEight, на общенациональном уровне кандидат от Демократической партии обгоняет своего оппонента всего на 1,1 п.п. Ей отдают предпочтение 47,9% избирателей, а Трампу — 46,8%.
Аналитический сервис The Economist, напротив, демонстрирует незначительное преимущество республиканца. При симуляции результатов выборов в 51 случае из 100 победа достается Трампу. По прогнозам издания, за него могут проголосовать 270 выборщиков (количество голосов, необходимое для победы), тогда как Харрис достанется 268 голосов.
При этом американские букмекеры отдают предпочтение Трампу. По данным портала Election Betting Odds, в среднем на победу республиканца ставят 58% игроков, тогда как на Харрис — 41%. В зависимости от платформы цифры могу различаться, однако общая тенденция остается неизменной. Так, на международной площадке Polymarket вероятность победы Трампа оценивается в 62%, а Харрис — в 37%. На американской платформе Kalshi на кандидата от республиканцев ставят 57% пользователей, а на его оппонентку — 42%.
Ранее «Известия» рассказали, о чем говорил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону на митинге в штате Аризона.