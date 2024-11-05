Кто победит на выборах в США: опросы, рейтинги, статистика

При этом американские букмекеры отдают предпочтение Трампу. По данным портала Election Betting Odds, в среднем на победу республиканца ставят 58% игроков, тогда как на Харрис — 41%. В зависимости от платформы цифры могу различаться, однако общая тенденция остается неизменной. Так, на международной площадке Polymarket вероятность победы Трампа оценивается в 62%, а Харрис — в 37%. На американской платформе Kalshi на кандидата от республиканцев ставят 57% пользователей, а на его оппонентку — 42%.