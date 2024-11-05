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В Пуэрто-Рико пройдет судьбоносный референдум 5 ноября

Жители острова определят, каким статусом будет обладать Пуэрто-Рико в дальнейшем.

Источник: Аргументы и факты

Жители Пуэрто-Рико станут участниками важного референдума, который может определить дальнейший политический курс острова во вторник, 5 ноября. На голосовании будет решаться, станет ли Пуэрто-Рико полноценным штатом Соединенных Штатов, обретет независимость или расширит автономные полномочия в качестве ассоциированного государства с самоуправлением.

Помимо выбора губернатора, резидент-комиссара (представителя Пуэрто-Рико без права голоса в конгрессе США) и членов местных советов, референдум предоставляет возможность определить, какое влияние пуэрториканское правительство будет иметь в структуре власти США.

Результаты голосования могут пролить свет на то, как в Вашингтоне воспринимают будущее Пуэрто-Рико — как зависимую территорию или как автономный субъект с особым статусом, что может переосмыслить текущие представления о роли США как «оплота демократии» или, напротив, «колониальной державы».

Для многих американцев статус острова остается неоднозначным, в то время как для пуэрториканцев он служит постоянным напоминанием об их колониальном наследии.

Ранее Конституционный суд Молдавии подтвердил итоги референдума, состоявшегося 20 октября, на котором 50,35% голосовавших выразили поддержку изменениям в конституции, направленным на интеграцию в Европейский Союз.