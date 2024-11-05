В Пуэрто-Рико пройдет судьбоносный референдум 5 ноября

Результаты голосования могут пролить свет на то, как в Вашингтоне воспринимают будущее Пуэрто-Рико — как зависимую территорию или как автономный субъект с особым статусом, что может переосмыслить текущие представления о роли США как «оплота демократии» или, напротив, «колониальной державы».