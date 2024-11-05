Жители Пуэрто-Рико станут участниками важного референдума, который может определить дальнейший политический курс острова во вторник, 5 ноября. На голосовании будет решаться, станет ли Пуэрто-Рико полноценным штатом Соединенных Штатов, обретет независимость или расширит автономные полномочия в качестве ассоциированного государства с самоуправлением.
Помимо выбора губернатора, резидент-комиссара (представителя Пуэрто-Рико без права голоса в конгрессе США) и членов местных советов, референдум предоставляет возможность определить, какое влияние пуэрториканское правительство будет иметь в структуре власти США.
Результаты голосования могут пролить свет на то, как в Вашингтоне воспринимают будущее Пуэрто-Рико — как зависимую территорию или как автономный субъект с особым статусом, что может переосмыслить текущие представления о роли США как «оплота демократии» или, напротив, «колониальной державы».
Для многих американцев статус острова остается неоднозначным, в то время как для пуэрториканцев он служит постоянным напоминанием об их колониальном наследии.
Ранее Конституционный суд Молдавии подтвердил итоги референдума, состоявшегося 20 октября, на котором 50,35% голосовавших выразили поддержку изменениям в конституции, направленным на интеграцию в Европейский Союз.