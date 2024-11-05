Победа Трампа на выборах лишит существование НАТО смысла, считает аналитик

«Американцы сейчас обеспокоены собственной экономической ситуацией, ситуацией в стране, которой дорогого стоило быть мировым лидером, сейчас она выплачивает огромный счет за это. Мне кажется, что сейчас среднестатистический американец, который ни разу не ездил за границу, обеспокоен решением внутренних проблем. Поэтому у Трампа есть поддержка. Он должен будет продемонстрировать, что есть прямая связь между улучшением экономической ситуации и внешней политикой», — добавил он.