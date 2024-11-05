СМИ: суд в США разрешил Маску раздавать избирателям по миллиону долларов

Во время судебных слушаний в колеблющемся штате Пенсильвания прокурор назвал Маска и его комитет политических действий America PAC «аферистами», которые занимаются «мошенничеством» и «разводом», в то время как адвокаты Маска, который поддерживает республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, заявили, что иск Краснера представляет собой политически мотивированный «пиар-ход», передает CNN.