Мадуро выступил с предупреждением перед выборами президента США

По его мнению, в «таком обществе человек переходит к авантюрам, которые могут привести к фашистскому эксперименту, к войнам и так далее». Мадуро считает, кто бы ни победил в борьбе за президентское кресло в США, в интересах Венесуэлы и Латинской Америки — продолжать идти собственным путем и ни от кого не зависеть.