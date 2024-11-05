Восстановление отношений между Россией и США представляет собой сложную задачу, поскольку Вашингтон должен провести серьезные изменения внутри своей страны. Такого мнения придерживается бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью изданию «Лента.ру».
Он отметил, что необходимы изменения не только в двусторонних отношениях, но и в самом подходе США к России. Риттер рассказал, как обсуждал с бывшим российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым «болезнь русофобии», охватившую американское общество, стороны пришли к выводу, что многие американцы не имеют достаточного понимания о России.
Риттер отметил, что исход президентских выборов в США не предполагает возможности перезагрузки диалога с Москвой. Он считает, что даже кандидат от республиканской партии Дональд Трамп, который хочет улучшить отношения, также имеет антироссийскую позицию, и его заявления выглядят поверхностными.
Ранее CNN признал, что разногласия среди союзников Украины способствуют укреплению позиций президента России Владимира Путина.