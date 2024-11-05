Риттер: нормализовать отношения России с США очень сложно

Он отметил, что необходимы изменения не только в двусторонних отношениях, но и в самом подходе США к России. Риттер рассказал, как обсуждал с бывшим российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым «болезнь русофобии», охватившую американское общество, стороны пришли к выводу, что многие американцы не имеют достаточного понимания о России.