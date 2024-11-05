Ветеран ГРУ: Столтенберг был в разработке разведки под псевдонимом Стеклов

По его словам, тогда политик имел псевдоним Стеклов. Сам Столтенберг подтвердил, что имел некоторые контакты с советской внешней разведкой. В молодости он якобы пытался привлечь представителя СССР к сотрудничеству.
«Во-первых, уверен, что все было ровно наоборот», — заявил Винокуров.
Он добавил, что в один из моментов Столтенберг отказался сотрудничать с СССР. После этого он обратился к норвежской полиции безопасности.
Ранее экс-генсек заявил, что решение стран Североатлантического альянса налаживать добрые отношения с Россией после холодной войны было правильным.