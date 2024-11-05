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Ветеран ГРУ: Столтенберг был в разработке разведки под псевдонимом Стеклов

В молодости бывший генсек НАТО встречался с представителем советской внешней разведки в Норвегии.

Источник: Аргументы и факты

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки. Подробности в беседе с РИА Новости раскрыл ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

По его словам, тогда политик имел псевдоним Стеклов. Сам Столтенберг подтвердил, что имел некоторые контакты с советской внешней разведкой. В молодости он якобы пытался привлечь представителя СССР к сотрудничеству.

«Во-первых, уверен, что все было ровно наоборот», — заявил Винокуров.

Он добавил, что в один из моментов Столтенберг отказался сотрудничать с СССР. После этого он обратился к норвежской полиции безопасности.

Ранее экс-генсек заявил, что решение стран Североатлантического альянса налаживать добрые отношения с Россией после холодной войны было правильным.