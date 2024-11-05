В Свердловской области проведут викторину для многодетных матерей

В Свердловской области пройдет еще один этап викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона. На этот раз призы разыграют среди многодетных матерей Среднего Урала.
Дополнительный этап проводится в честь Года семьи и Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября — в 2024 году это 24 число. Идею провести викторину отдельно для многодетных свердловчанок предложили в региональном отделении Союза женщин России. Организаторы викторины «Опорный край» поддержали инициативу.
— Союз женщин России и мы, региональное отделение Женского движения «Единой России», поддержали обращение к губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву о проведении масштабного торжественного мероприятия в День матери. Поэтому в конце ноября мы будем проводить этот замечательный праздник и чествовать женщин, которые воспитывают детей, — заявила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Предполагается, что поучаствовать в викторине смогут жительницы региона, обладающие знаком «Материнская доблесть». Праздничное мероприятие пройдет 24 ноября в Екатеринбурге на площадке киноконцертного театра «Космос».
— Викторина «Опорный край» предоставит для поздравления свердловчанок ценные подарки и поможет в организации праздничных мероприятий в их честь, — заявил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.
По его словам, условия получения ценных призов будут опубликованы на сайте викторины 5 ноября.