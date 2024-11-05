В Свердловской области проведут викторину для многодетных матерей

— Союз женщин России и мы, региональное отделение Женского движения «Единой России», поддержали обращение к губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву о проведении масштабного торжественного мероприятия в День матери. Поэтому в конце ноября мы будем проводить этот замечательный праздник и чествовать женщин, которые воспитывают детей, — заявила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.