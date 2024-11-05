Назначен новый начальник управления референтуры губернатора Красноярского края

Контракт с Вахрушиным заключен на 5 лет. Ранее он работал в СМИ, а затем стал госслужащим и трудился в пресс-службе Законодательного собрания. В задачи управления, которое он возглавил, входит подготовка текстов отчетов, докладов, интервью и публичных выступлений главы региона, а также других официальных обращений от его имени.