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Назначен новый начальник управления референтуры губернатора Красноярского края

На должность начальника управления референтуры губернатора Красноярского края назначен Сергей Вахрушин.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Котюков.

Контракт с Вахрушиным заключен на 5 лет. Ранее он работал в СМИ, а затем стал госслужащим и трудился в пресс-службе Законодательного собрания. В задачи управления, которое он возглавил, входит подготовка текстов отчетов, докладов, интервью и публичных выступлений главы региона, а также других официальных обращений от его имени.

Напомним, прежний начальник управления референтуры губернатора Красноярского края Эрих Пырх был уволен 1 ноября 2024 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.