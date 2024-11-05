Губернатор Хабаровского края подводит итоги восстановления Дебальцево

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о результатах работы строителей в Дебальцево, подчеркнув их значимость для восстановления жизни в городе, сообщает телеграм-канал Демешин.
«Наши строители за два года проделали огромную работу! День за днём, шаг за шагом они помогают горожанам возвращаться к мирной жизни», — отметил глава региона. По его словам, жители города выражают искреннюю благодарность за поддержку, что подтверждается регулярными встречами с местными жителями.
В Дебальцево уже восстановлено более 50 социальных объектов и жилых домов, а также отремонтированы 28 участков дорог. Губернатор добавил, что в 14 частных домах, пострадавших от обстрелов, установлены новые окна и двери. «К новому учебному году в школе № 5 был отремонтирован спортзал, утеплён цоколь, налажена вентиляция, приведён в порядок фасад и огорожена территория. И на этом мы не останавливаемся», — подчеркнул Демешин.
Он также обратил внимание на важность упорства хабаровских специалистов, которые сталкиваются с различными трудностями. В качестве примера он привёл спорткомплекс «Локомотив». «Этот объект уже один раз почти полностью отремонтировали, но снаряды, прилетевшие с украинской стороны, сделали из него руины. Но ничего — капитальный ремонт уже завершается, и к концу года жители Дебальцево, прежде всего дети, смогут вновь заниматься спортом», — сказал губернатор.
«Наше дело правое!» — добавил он, подчеркивая значимость восстановительных работ для города.