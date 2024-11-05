Губернатор Хабаровского края подводит итоги восстановления Дебальцево

Он также обратил внимание на важность упорства хабаровских специалистов, которые сталкиваются с различными трудностями. В качестве примера он привёл спорткомплекс «Локомотив». «Этот объект уже один раз почти полностью отремонтировали, но снаряды, прилетевшие с украинской стороны, сделали из него руины. Но ничего — капитальный ремонт уже завершается, и к концу года жители Дебальцево, прежде всего дети, смогут вновь заниматься спортом», — сказал губернатор.