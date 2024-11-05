Олег Клемешов назначен замгубернатора Новосибирской области

О назначении сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании.
До 31 октября пост заместителя губернатора Новосибирской области занимал Сергей Семка. Теперь этот пост занимает бывший вицэ-мэр Новосибирска Олег Клемешов.
Чиновник сложил свои полномочия в городской администрации также 31 октября. Как сообщал источник Сиб.фм, документ о назначении в Правительстве был подписан уже 1 ноября.
«На новом для себя посту он будет курировать работу министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, а также министерства ЖКХ и энергетики», — объявил Андрей Травников.
В 2014 году чиновник был назначен главой администрации Ленинского района и занимал должность 5 лет. В 2019 году Олег Клемешов занял должность вице-мэра по городскому хозяйству, а в 2022 году переведен на должность первого заместителя мэра еще при Анатолии Локте. Пока на должность главы города не встал Максим Кудрявцев, Олег Клемешов был исполняющим обязанности.
31 октября 2024 года стало последним днем работы сразу двух чиновников из Правительства Новосибирской области: Андрея Клюзова и Сергея Семки.