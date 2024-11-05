Чем уникальны выборы президента США в 2024 году. Шесть фактов

Самая поздняя замена кандидата
Изначально кандидатом от Демократической партии США должен был стать действующий президент страны Джо Байден. 81-летний политик одержал победу практически во всех внутрипартийных выборах — праймериз и кокусах, — проходивших с января по июнь 2024 года. Однако 27 июня Байден крайне неудачно выступил на теледебатах против Дональда Трампа, после чего многие видные члены Демпартии США выступили с публичными и закулисными призывами к Байдену сняться с выборов. Поддавшись их давлению, 21 июля президент США объявил, что не станет выдвигаться на второй срок. В результате Байден стал восьмым президентом в американской истории, отказавшимся от борьбы за переизбрание.
На тот момент до выборов оставалось всего 107 дней — это рекордно короткий срок. Так, Линдон Джонсон объявил о снятии своей кандидатуры за 219 дней до выборов, Гарри Трумэн — за 220 дней, а Калвин Кулидж — за 462 дня.
Без Бушей, Клинтонов и Байденов
Нынешние выборы также станут первыми с 1976 года, когда от двух ведущих партий не будут баллотироваться в том или ином качестве Байден или представители политических кланов Бушей и Клинтонов, обратил внимание Axios. Речь о том, что в 1980 и 1984 годах Джордж Буш-старший баллотировался в вице-президенты от Республиканской партии, в 1988 и 1992 годах — в президенты. В 1992-м его обошел кандидат от Демпартии Билл Клинтон, который в 1996 году переизбирался на второй срок. В 2000 и 2004 годах на президентских выборах победил Джордж Буш-младший.
В 2008 и 2012 годах Джо Байден успешно баллотировался в вице-президенты в тандеме с Бараком Обамой. В 2016-м свою кандидатуру на пост главы государства выдвигала супруга Билла Клинтона Хиллари. На выборах 2020 года в бюллетенях появилось вновь имя Джо Байдена, баллотировавшегося в президенты США.
Таким образом, в этом году в бюллетенях впервые за почти что полвека не будет ни одной из этих трех фамилий: Байден, Клинтон или Буш.
При этом представитель другой влиятельной американской политической династии, Роберт Кеннеди-младший, участвует в нынешних выборах в качестве независимого кандидата (но практически без поддержки со стороны родственников). Последним Кеннеди, баллотировавшимся на пост президента США, был его отец, Роберт Кеннеди-старший, однако его имя так и не вошло в бюллетень: в июне 1968 года в разгар праймериз политика застрелил палестинский террорист Серхан Серхан. 23 августа 2024 года Роберт Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании и поддержке Трампа; тем не менее имя Кеннеди останется в бюллетенях. Судя по опросам общественного мнения, он не может рассчитывать на сколько-нибудь значимые результаты.
Единственные теледебаты
Впервые с 1980 года между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий, чьи имена попали в бюллетени, прошли одни-единственные телевизионные дебаты, следует из архивов American Presidency Project. 10 сентября Дональд Трамп и Камала Харрис сошлись в прямом эфире в Национальном конституционном центре в Филадельфии, организатором их дебатов выступил телеканал ABC. Опросы общественного мнения показали лидерство кандидата Демпартии, однако Трамп заявил о своей победе и отказался от дальнейших телепоединков.
27 июня республиканец также провел дебаты с Байденом (при этом оба политика на тот момент не были формально выдвинуты кандидатами в президенты США), но впоследствии действующий президент снялся с выборов. В 2016 году Трамп, для сравнения, трижды участвовал в дебатах с Хиллари Клинтон. В 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах между кандидатами демократов и республиканцев также прошло по три телепоединка; в 1984, 1988 и 2020 годах — по два. Во время президентской кампании 1980 года республиканец Рональд Рейган сначала провел дебаты с независимым кандидатом Джоном Андерссоном — 21 сентября, а 28 октября — с демократом и действующим президентом Джимми Картером.
Покушения на кандидата
В ходе президентской гонки на Дональда Трампа были предприняты три попытки покушения. 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в небольшом городке Батлер, штат Пенсильвания, 20-летний Томас Мэттью Крукс, затаившийся на крыше соседней постройки, открыл по нему огонь из винтовки. Республиканца спасло то, что в момент выстрела он повернулся к экрану с данными по незаконной миграции в США — и пуля лишь по касательной задела его правое ухо. Агенты Секретной службы ликвидировали стрелка, но во время перестрелки погиб один из зрителей. Покидая сцену в окружении телохранителей, Трамп вскинул в воздух кулак и крикнул своим сторонникам: «Борись, борись, борись!».
15 сентября, когда Трамп играл в гольф с одним из спонсоров своей предвыборной кампании в принадлежащем ему гольф-клубе во Флориде, агенты Секретной службы заметили просунутый через сетчатый забор ствол автомата, напоминающего АК-47. Агенты открыли огонь по державшему оружие мужчине, но тот скрылся, бросив в кустах автомат; позднее его вычислили по записям с камер видеонаблюдения и задержали. Это оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, который неоднократно бывал в Киеве и пытался привлечь к службе в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольцев из США и даже из Афганистана.
12 октября полицейские также задержали вооруженного 49-летнего жителя Невады Вема Миллера рядом с местом проведения предвыборного митинга Трампа в Коачелле, штат Калифорния. Местный шериф Чад Бьянко заявил, что, помимо заряженного ружья, у Миллера нашли несколько паспортов на разные имена и незарегистрированное транспортное средство с поддельными номерными знаками. Бьянко предположил, что его подчиненные, вероятно, предотвратили третью попытку покушения на Трампа. Тем не менее подозреваемого отпустили под залог.
Самый старый кандидат
Трамп является также самым возрастным включенным в бюллетени кандидатом за всю историю президентских выборов. Если он одержит победу, то станет самым пожилым политиком, когда-либо вступавшим в должность президента Соединенных Штатов: 14 июня ему исполнилось 78 лет, и 20 января 2025 года он будет на пять месяцев старше, чем Джо Байден, когда тот занял Белый дом четырьмя годами ранее.
При этом сам республиканец не считает свой возраст помехой и утверждает, что идеально справляется со всеми когнитивными тестами и находится в идеальной физической форме. «Берни Маркусу 95 лет, он основатель компании Home Depot. Когда говоришь с ним, то видишь, что у него такой же острый ум, как и раньше. Я знаю многих людей, которым за 80. Я знаю парней за 80, которые не хотят уходить [со своих постов] в семейных компаниях, не хотят, чтобы дети занимали их место, потому что они гораздо компетентнее своих отпрысков. Я знаю и тех и других. Так что нет, у меня не будет проблем [из-за возраста]», — заявил Трамп на встрече с Экономическим клубом Чикаго 15 октября.
С обвинительным вердиктом, но без приговора
Преклонный возраст будет далеко не единственной проблемой Трампа в случае победы на выборах. Через три недели после дня общенационального голосования, 26 ноября, республиканцу будет вынесен приговор по «делу Сторми Дэниэлс». Еще 30 мая суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в подлоге финансовой документации Trump Organization с целью сокрыть выплаты порноактрисе взамен молчания об их интимной связи в 2006 году.
Судья должен был избрать меру наказания еще в июле, однако было решено перенести оглашение приговора на период после президентских выборов. Каждый из пунктов обвинения предусматривает до четырех лет тюремного заключения, а значит, в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет срока. Впрочем, маловероятно, что Трампа отправят в тюрьму, поскольку политик впервые привлекается к уголовной ответственности, причем за ненасильственное преступление. Судя по судебной практике, скорее Трампу грозит штраф, условный срок или максимум домашний арест.
Так или иначе, в случае своей победы на выборах республиканец вступит в должность с судимостью; помиловать сам себя он не сможет: президент обладает таким правом только в отношении совершивших федеральное преступление, а Трампа признали виновным в нарушении законодательства штата Нью-Йорк. Помиловать его, согласно букве закона, может губернатор-демократ Кэти Хокул, что маловероятно.