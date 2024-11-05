Чем уникальны выборы президента США в 2024 году. Шесть фактов

При этом сам республиканец не считает свой возраст помехой и утверждает, что идеально справляется со всеми когнитивными тестами и находится в идеальной физической форме. «Берни Маркусу 95 лет, он основатель компании Home Depot. Когда говоришь с ним, то видишь, что у него такой же острый ум, как и раньше. Я знаю многих людей, которым за 80. Я знаю парней за 80, которые не хотят уходить [со своих постов] в семейных компаниях, не хотят, чтобы дети занимали их место, потому что они гораздо компетентнее своих отпрысков. Я знаю и тех и других. Так что нет, у меня не будет проблем [из-за возраста]», — заявил Трамп на встрече с Экономическим клубом Чикаго 15 октября.