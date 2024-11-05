Игорь Кобзев: На доверчивости иркутян мошенники заработали два миллиарда рублей

По словам главы Приангарья, преступники используют «самые разные схемы» отъема денег у населения:
«Это и предложения псевдоброкеров заработать на “инвестициях”, и звонки от “сотрудников” финансовых организаций под предлогом “спасения” денежных средств от киберпреступников», — написал Игорь Кобзев.
Губернатор отметил, что сейчас сотрудниками полиции фиксируется всплеск подделок мошенниками профилей пользователей мессенджеров:
«Злоумышленники создают фейковые аккаунты руководителей различных предприятий региона. После чего работники учреждения получают сообщения о том, что в организации проходит “проверка” сотрудниками спецслужб. И многие — верят».
К слову, напомним, на минувшей неделе фаворитом аферистов стал глава Тайшета — аферисты заговорили голосом Александра Кузина.