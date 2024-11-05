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Игорь Кобзев: На доверчивости иркутян мошенники заработали два миллиарда рублей

За 10 месяцев текущего года 9,5 тысяч жителей Иркутской области перевели на счета телефонных мошенников около двух миллиардов рублей, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Игоря Кобзева.

По словам главы Приангарья, преступники используют «самые разные схемы» отъема денег у населения:

«Это и предложения псевдоброкеров заработать на “инвестициях”, и звонки от “сотрудников” финансовых организаций под предлогом “спасения” денежных средств от киберпреступников», — написал Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что сейчас сотрудниками полиции фиксируется всплеск подделок мошенниками профилей пользователей мессенджеров:

«Злоумышленники создают фейковые аккаунты руководителей различных предприятий региона. После чего работники учреждения получают сообщения о том, что в организации проходит “проверка” сотрудниками спецслужб. И многие — верят».

К слову, напомним, на минувшей неделе фаворитом аферистов стал глава Тайшета — аферисты заговорили голосом Александра Кузина.