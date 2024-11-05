Игорь Кобзев подписал закон об ограничении продажи алкогольной продукции в МКД

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Игорь Кобзев подписал закон «О внесении изменений в закон Иркутской области “Об установлении дополнительного ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, на территории Иркутской области”.