Игорь Кобзев подписал закон об ограничении продажи алкогольной продукции в МКД

Его действие направлено на сокращение числа точек, имитирующих деятельность баров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение тишины и общественного порядка в ночное время.
Напомним, законопроект, инициированный главой региона, был рассмотрен и поддержан парламентом на сессии 16 октября.
Документом установлено ограничение времени продажи алкогольной продукции в точках общепита, которые располагаются в многоквартирных домах (МКД). Ограничение не затрагивает рестораны и кафе, осуществляющие деятельность на основании соответствующих лицензий, уточняет пресс-служба облправительства.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Алкоголь нельзя будет реализовывать в объектах общепита в МКД с 22:00 до 09:00 часов.
Напомним, на Платформе обратной связи, созданной в рамках президентского национального проекта «Цифровая экономика», проводится опрос по теме ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории региона.
Цель — провести оценку целесообразности введения дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя на территории Приангарья. Результаты опроса будут учтены при принятии решений о ведении новых ограничительных мер. Пройти опрос можно на портале «Госуслуги». Анкетирование продлится до 15 декабря 2024 года.