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Игорь Кобзев подписал закон об ограничении продажи алкогольной продукции в МКД

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Игорь Кобзев подписал закон «О внесении изменений в закон Иркутской области “Об установлении дополнительного ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, на территории Иркутской области”.

Источник: НИА Байкал

Его действие направлено на сокращение числа точек, имитирующих деятельность баров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение тишины и общественного порядка в ночное время.

Напомним, законопроект, инициированный главой региона, был рассмотрен и поддержан парламентом на сессии 16 октября.

Документом установлено ограничение времени продажи алкогольной продукции в точках общепита, которые располагаются в многоквартирных домах (МКД). Ограничение не затрагивает рестораны и кафе, осуществляющие деятельность на основании соответствующих лицензий, уточняет пресс-служба облправительства.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Алкоголь нельзя будет реализовывать в объектах общепита в МКД с 22:00 до 09:00 часов.

Напомним, на Платформе обратной связи, созданной в рамках президентского национального проекта «Цифровая экономика», проводится опрос по теме ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории региона.

Цель — провести оценку целесообразности введения дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя на территории Приангарья. Результаты опроса будут учтены при принятии решений о ведении новых ограничительных мер. Пройти опрос можно на портале «Госуслуги». Анкетирование продлится до 15 декабря 2024 года.

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