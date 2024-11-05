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Мирзиёев дал указания усилить правовую защиту предпринимателей

Также речь шла о предотвращении незаконных проверок и повышении квалификации инспекторов контрольных органов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В августе этого года состоялся традиционный открытый диалог главы республики с представителями бизнес среды. На основании обсужденных проблем и предложений разработали меры по усилению правовой защиты предпринимателей и упорядочению проверок:

С 1 января 2025 года за одно правонарушение будет предусмотрена только одна мера ответственности. В частности, планируется отменить штраф за ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Предлагается отменить административную ответственность за нарушения правил цифровой маркировки и отображения фискальных меток, а также за сокрытие числа сотрудников.

С 1 марта 2025 года, чтобы облегчить разрешение споров, будет введен порядок частичного возврата государственной пошлины, если дело в суде будет завершено соглашением сторон.

Будет утвержден перечень органов, уполномоченных на осуществление контроля деятельности предпринимателей, а также их сфер контроля. Будут запрещены проверки, не предусмотренные этим перечнем. Все проверки предпринимателей будут регистрироваться в информационной системе «Единый государственный контроль» с обязательным уведомлением Бизнес-омбудсмана.

С 1 января 2025 года проверки будут проводить на основе электронной системы «Анализ рисков» с разделением предпринимателей на три категории. Для этого информационную систему «Государственный аудит» Счетной палаты интегрируют с системой «Единый государственный контроль» Бизнес-омбудсмана для унифицированной отчетности.

В ходе презентации также рассмотрели вопросы предотвращения незаконных проверок и повышения квалификации инспекторов контрольных органов.

Шавкат Мирзиёев дал указания по правовому совершенствованию этих мер и обеспечению их справедливого применения на практике.

Шавкат Мирзиеев