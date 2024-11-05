Мирзиёев дал указания усилить правовую защиту предпринимателей

Будет утвержден перечень органов, уполномоченных на осуществление контроля деятельности предпринимателей, а также их сфер контроля. Будут запрещены проверки, не предусмотренные этим перечнем. Все проверки предпринимателей будут регистрироваться в информационной системе «Единый государственный контроль» с обязательным уведомлением Бизнес-омбудсмана.