Мирзиёев дал указания усилить правовую защиту предпринимателей

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В августе этого года состоялся традиционный открытый диалог главы республики с представителями бизнес среды. На основании обсужденных проблем и предложений разработали меры по усилению правовой защиты предпринимателей и упорядочению проверок:
С 1 января 2025 года за одно правонарушение будет предусмотрена только одна мера ответственности. В частности, планируется отменить штраф за ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Предлагается отменить административную ответственность за нарушения правил цифровой маркировки и отображения фискальных меток, а также за сокрытие числа сотрудников.
С 1 марта 2025 года, чтобы облегчить разрешение споров, будет введен порядок частичного возврата государственной пошлины, если дело в суде будет завершено соглашением сторон.
Будет утвержден перечень органов, уполномоченных на осуществление контроля деятельности предпринимателей, а также их сфер контроля. Будут запрещены проверки, не предусмотренные этим перечнем. Все проверки предпринимателей будут регистрироваться в информационной системе «Единый государственный контроль» с обязательным уведомлением Бизнес-омбудсмана.
С 1 января 2025 года проверки будут проводить на основе электронной системы «Анализ рисков» с разделением предпринимателей на три категории. Для этого информационную систему «Государственный аудит» Счетной палаты интегрируют с системой «Единый государственный контроль» Бизнес-омбудсмана для унифицированной отчетности.
В ходе презентации также рассмотрели вопросы предотвращения незаконных проверок и повышения квалификации инспекторов контрольных органов.
Шавкат Мирзиёев дал указания по правовому совершенствованию этих мер и обеспечению их справедливого применения на практике.