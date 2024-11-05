В США 5 ноября 2024 года пройдут выборы президента

4. Промежуточные результаты. Как правило, к вечеру дня голосования обнародуют первые промежуточные результаты, которые дают представление о лидере президентской гонки. Главная интрига складывается вокруг результатов в так называемых «колеблющихся штатах», в которых не было однозначной поддержки того или иного кандидата. На этих выборах к ним относятся Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган. К «вечным» сторонникам Демократической партии (кандидат в 2024 году — Камала Харрис) принадлежат такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, а республиканцев (кандидат — Дональд Трамп), как правило, поддерживают Техас, Флорида, Огайо, Айова.