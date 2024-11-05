Шнипко сделал заявление по ситуации с газом на севере Омской области

"Жители Тарского и Знаменского районов переведены на альтернативные источники отопления.
Из-за повышенного потребления топлива и истощения Тевризского газоконденсатного месторождения снова упало давление в системе газоснабжения АО «Тевризнефтегаз».
В связи с текущей ситуацией принято решение временно приостановить газоснабжение и перевести абонентов Тарского и Знаменского района на альтернативные источники. Все потребители были своевременно проинформированы", — сообщил Владимир Шнипко в своем телеграм-канале.
Для получения более подробной информации жители могут обращаться в администрацию своего населенного пункта.
Владимир Шнипко также добавил, что по решению губернатора Омской области Виталия Хоценко жителям северных районов будет предусмотрена компенсация затрат за отопление, для её получения необходимо обращаться в Минтруда Омской области или по телефону единой справочной консультационной службы — 122.