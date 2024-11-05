Шнипко сделал заявление по ситуации с газом на севере Омской области

Глава омского Минэнерго Владимир Шнипко во вторник, 5 ноября 2024 года, сделал заявление по ситуации с газоснабжением в северных районах области. По словам министра, повышенное потребление топлива снова привело к падению давления в системе газоснабжения. из-за чего жителей пришлось перевести на альтернативные источники отопления.