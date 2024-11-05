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Шнипко сделал заявление по ситуации с газом на севере Омской области

Глава омского Минэнерго Владимир Шнипко во вторник, 5 ноября 2024 года, сделал заявление по ситуации с газоснабжением в северных районах области. По словам министра, повышенное потребление топлива снова привело к падению давления в системе газоснабжения. из-за чего жителей пришлось перевести на альтернативные источники отопления.

"Жители Тарского и Знаменского районов переведены на альтернативные источники отопления.

Из-за повышенного потребления топлива и истощения Тевризского газоконденсатного месторождения снова упало давление в системе газоснабжения АО «Тевризнефтегаз».

В связи с текущей ситуацией принято решение временно приостановить газоснабжение и перевести абонентов Тарского и Знаменского района на альтернативные источники. Все потребители были своевременно проинформированы", — сообщил Владимир Шнипко в своем телеграм-канале.

Для получения более подробной информации жители могут обращаться в администрацию своего населенного пункта.

Владимир Шнипко также добавил, что по решению губернатора Омской области Виталия Хоценко жителям северных районов будет предусмотрена компенсация затрат за отопление, для её получения необходимо обращаться в Минтруда Омской области или по телефону единой справочной консультационной службы — 122.

ЖКХ