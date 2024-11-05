Сестра Ким Чен Ына предупредила о войне в случае нарушения паритета сил

«Возрастающая военная угроза со стороны враждебных сил полностью доказывает легитимность нашей политики укрепления наших ядерных сил», — сказала она.
По словам Ким Ё Чжон, США, Япония и Южная Корея нарастили учения, включая трехсторонние Freedom Edge с участием атомного авианосца США Theodore Roosevelt, южнокорейского эсминца Seoae Ryu Seong-ryong и японского эсминца JS Ise. Эти маневры «угрожают миру и стабильности» не только КНДР, но и всего региона, подчеркнула сестра Ким Чен Ына.
«Политика КНДР по усилению ядерного сдерживания в целях самообороны — единственный и наиболее правильный выбор в нынешнем политическом мире, и мы ни в коем случае не отклонимся от этого пути», — заключила она.
На прошлой неделе военные Южной Кореи, США и Японии провели совместные воздушные учения в ответ на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.
В сентябре Ким Чен Ын посетил предприятие по производству ядерных бомб и пообещал «экспоненциально» увеличить ядерный арсенал страны. Сеул обвинил Пхеньян в незаконном развитии ядерного оружия и нарушении резолюций Совета Безопасности ООН. «Любая ядерная угроза или провокация со стороны Северной Кореи встретит подавляющий и решительный ответ со стороны нашего правительства и армии, основанный на прочном сдерживании со стороны союза Южной Кореи и США», — заявили в Министерстве объединения Республики Корея.
В октябре президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что если КНДР попытается применить ядерное оружие, то столкнется с решительным и сокрушительным ответом’со стороны Южной Кореи и США, в тот же день «северокорейский режим прекратит свое существование». Ким Чен Ын в ответ назвал Юн Сок Ёля «ненормальным человеком» и пригрозил ответным ядерным удар «без колебаний».