Сестра Ким Чен Ына предупредила о войне в случае нарушения паритета сил

В сентябре Ким Чен Ын посетил предприятие по производству ядерных бомб и пообещал «экспоненциально» увеличить ядерный арсенал страны. Сеул обвинил Пхеньян в незаконном развитии ядерного оружия и нарушении резолюций Совета Безопасности ООН. «Любая ядерная угроза или провокация со стороны Северной Кореи встретит подавляющий и решительный ответ со стороны нашего правительства и армии, основанный на прочном сдерживании со стороны союза Южной Кореи и США», — заявили в Министерстве объединения Республики Корея.