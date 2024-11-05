В США заявили о переброске солдат КНДР в Курскую область. Военная операция, день 986-й

8:18 Ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

8:14 Украина подписала со Всемирным банком соглашение о выделении ей почти $600 млн на укрепление экономики, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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8:07 Взрывы произошли в Киеве и Киевской области, сообщили телеканал «Киев-24» и издание «Главком».

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 986-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

