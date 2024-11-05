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Новые выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года

Василий Голубев ушёл в отставку, временно исполняющим обязанности губернатора назначен Юрий Слюсарь.

Источник: Reuters

Новые выборы губернатора Ростовской области состоятся 14 сентября 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального избиркома.

Четвёртого ноября стало известно, что Василий Голубев принял решение уйти в отставку из-за перехода на другую работу.

Временно исполняющим обязанности губернатора по решению президента России назначен Юрий Слюсарь. Ему 50 лет, он — выпускник юридического факультета МГУ и аспирантуры РАНХиГС. В начале 2000-х он трудился коммерческим директором ОАО «Роствертол». До нового назначения Юрий Слюсарь был генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).