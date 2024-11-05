Новые выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года

Временно исполняющим обязанности губернатора по решению президента России назначен Юрий Слюсарь. Ему 50 лет, он — выпускник юридического факультета МГУ и аспирантуры РАНХиГС. В начале 2000-х он трудился коммерческим директором ОАО «Роствертол». До нового назначения Юрий Слюсарь был генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).