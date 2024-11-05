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Харрис ожидает минимального отрыва в голосовании на выборах президента

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис во вторник предупредила, что текущие выборы в США могут войти в историю как голосование с самым минимальным отрывом, поэтому каждый голос будет на счету.

Источник: © РИА Новости

«Гонка еще не окончена, и мы должны финишировать сильными. Это могут быть выборы с самым минимальным отрывом. Каждый голос имеет значение», — заявила она на предвыборном мероприятии в Филадельфии, в колеблющемся штате Пенсильвания.

Выборы в США начнутся 5 ноября. Они пройдут в полной неопределенности о том, кто станет победителем. Если в 2020 действующий президент Джо Байден лидировал в опросах общественного мнения и смог одержать победу, то на выборах 2024 года явного лидера опросов нет. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа в среднем незначительная и находится в рамках допустимой погрешности.

Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков.

Опыт предыдущих президентских выборов показал, что избирательной комиссии потребовалось четыре дня для того, чтобы подсчитать результаты и объявить о победе Байдена и поражении Трампа. Действующий президент тогда победил с отрывом в 4.5 процентных пунктов. Байден набрал 306 голосов выборщиков против 232 у бывшего президента.

В 2000 году в США были одни из самых напряженных выборов — тогда республиканец Джордж Буш-младший проиграл конкуренту от демократов Эл Гору на 0.5 п.п. в голосах избирателей, но набрал больше голосов выборщиков. В течение месяца происходил пересчет голосов и судебные разбирательства, пока Верховный суд США в результате не отдал победу на выборах Бушу-младшему.