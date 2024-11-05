Новым главой новосибирского минздрава стал травматолог

«Он приступил к работе 5 ноября», — уточнил губернатор.
Место министра здравоохранения Новосибирской области освободилась еще в сентябре 2024 года, после того как Константин Хальзов перешел на должность заместителя губернатора. До этого времени обязанности министра временно исполняла Елена Аксенова.
Ростислав Заблоцкий окончил Новосибирский мединститут и работал врачом-травматологом-ортопедом в Городской детской больнице скорой помощи. Главным врачом он стал в 2005 году.
Напомним, кадровые перестановки на местах в правительстве региона и мэрии Новосибирска продолжаются, так Олег Клемешов перешел из мэрии в правительство региона на должность замгубернатора по вопросам ЖКХ и экономики. А на освободившееся место первого заммэра могут претендовать два начальника департаментов.