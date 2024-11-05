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Новым главой новосибирского минздрава стал травматолог

НОВОСИБИРСК, 5 ноября, ФедералПресс. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Новосибирской области стал главврач Городской детской больницы скорой помощи Новосибирска Ростислав Заблоцкий. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на совещании 5 ноября.

«Он приступил к работе 5 ноября», — уточнил губернатор.

Место министра здравоохранения Новосибирской области освободилась еще в сентябре 2024 года, после того как Константин Хальзов перешел на должность заместителя губернатора. До этого времени обязанности министра временно исполняла Елена Аксенова.

Ростислав Заблоцкий окончил Новосибирский мединститут и работал врачом-травматологом-ортопедом в Городской детской больнице скорой помощи. Главным врачом он стал в 2005 году.

Напомним, кадровые перестановки на местах в правительстве региона и мэрии Новосибирска продолжаются, так Олег Клемешов перешел из мэрии в правительство региона на должность замгубернатора по вопросам ЖКХ и экономики. А на освободившееся место первого заммэра могут претендовать два начальника департаментов.