Новым главой новосибирского минздрава стал травматолог

Напомним, кадровые перестановки на местах в правительстве региона и мэрии Новосибирска продолжаются, так Олег Клемешов перешел из мэрии в правительство региона на должность замгубернатора по вопросам ЖКХ и экономики. А на освободившееся место первого заммэра могут претендовать два начальника департаментов.