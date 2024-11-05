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«Это будет имитация уборки»: Лошкин заявил о слишком низких ценах контрактов на уборку снега

В Челябинске подрядчики по уборке снега занижают цены на торгах.

Источник: Комсомольская правда

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска сегодня высказал опасения, что на очистку улиц от снега могу выйти недобросовестные подрядчики. Это связано со снижением стоимости контрактов на торгах.

— Ставлю на контроль, в том числе контракт по уборке внутриквартальных проездов, — сказал Лошкин. — Если придет недобросовестный подрядчик, это будет имитация уборки. Это конкурсные процедуры, но работу нужно вести.

Большинство извещений по контрактам на уборку улиц зимой уже размещены. Сейчас идет этап подачи заявок.

ЖКХ