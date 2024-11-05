В Узбекистане частных операторов привлекут к управлению электросетями в регионах

Как отмечалось, для адаптации сферы к современным требованиям принимают необходимые меры. Производство, передачу и распределение электроэнергии разделили между отдельными компаниями, что открыло возможности для привлечения инвестиций. За последние пять лет в производство электроэнергии вложили $4,3 млрд, что позволило создать новые мощности объемом 5,7 гигаватта.